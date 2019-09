Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Klima-Streikende blockieren Verkehrskreisel++

Ottersberg (ots)

Rund 60 Menschen haben am Freitagmorgen im Ortskern von Ottersberg spontan einen Verkehrskreisel blockiert und den Fahrzeugverkehr dadurch für kurze Zeit zum Erliegen gebracht. Es handelte sich um Teilnehmer des globalen Klimastreiks "Fridays for Future". Anschließend verlagerte sich das Geschehen in die Grüne Straße, wo erneut für kurze Zeit der Verkehr blockiert wurde. Beamte der örtlichen Polizeistation mussten regelnd eingreifen. Die abschließende Kundgebung auf dem Rathausvorplatz ging ohne weitere Störungen zu Ende.

