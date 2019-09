Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++400 Teilnehmer bei Klima-Demonstration in Osterholz-Scharmbeck++

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Rund 400 Menschen haben sich am Freitagmorgen in Osterholz-Scharmbeck an einer Demonstration im Rahmen des globalen Klimastreiks "Fridays for Future" beteiligt. Der Demonstrationszug führte die Teilnehmer von der Bahnhofstraße über den Rathausvorplatz und der Straße "Am Barkhof" zur St.-Willehadi Kirche, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Der Marsch wurde von der Polizei begleitet. Die Beamten mussten aber bis auf wenige Verkehrsmaßnahmen nicht eingreifen. Aufgrund des Marsches kam es zu Verkehrsbehinderungen.

