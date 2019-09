Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Achimer Klima-Demonstration verläuft ruhig++

Achim (ots)

Auch in Achim fand am Freitag zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr eine Kundgebung zum Thema "Fridays for Future - Alle fürs Klima" statt. Rund 200 Personen - überwiegend Schülerinnen und Schüler - versammelten sich am Bibliotheksplatz und hörten Redebeiträge verschiedener Sprecher. Die Veranstaltung verlief aus Sicht der Polizei friedlich und ohne Störungen.

