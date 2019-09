Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Gülletransporter verschmutzt Autos und Fahrbahn++

Hambergen (ots)

Durch eine Nachlässigkeit hat ein 35-jähriger Traktorfahrer am Donnerstagmorgen einen nicht unerheblichen Schaden verursacht: Nach dem Düngen einer Grünfläche vergaß er, den Schieber seines Gülleanhängers zu schließen. Als er in der Folge vom Acker auf die Fahrbahn in der Straße "Am kleinen Felde" fuhr, trat Rindergülle aus und verschmutzte die Fahrbahn sowie einige am Straßenrand geparkte Autos. Umfangreiche Reinigungsarbeiten einer Spezialfirma waren erforderlich. Gegen den 35-jährigen Landwirt leitete die Polizei Ermittlungen ein.

