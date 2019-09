Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polnischer Saisonarbeiter von Kollegen beraubt++Hund schlägt Einbrecher in die Flucht++Radfahrer stürzt++Unbekannter schubst Kind - Polizei sucht Zeugen++Polizei erwischt Fahrraddiebe...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Polnischer Saisonarbeiter von Kollegen beraubt Langwedel. Ein 36-jähriger Pole, der zusammen Kollegen eine zweiwöchige Arbeitsstelle in Bremen antreten wollte, ist am Montagabend, gegen 23 Uhr, auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage "Goldbach" in Langwedel ausgeraubt worden. Als er das gemeinsam genutzte Fahrzeug kurz verließ, wurde er von einem Unbekannten von hinten angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Bargeld, Ausweis und Mobiltelefon sind seitdem verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der bislang unbekannte Täter flüchtete und fuhr zusammen mit den anderen Insassen des Busses weiter. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Hund schlägt Einbrecher in die Flucht Thedinghausen. Ein wachsamer Hund hat am Dienstag im Rotdornring einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Täter ließ von seinem Vorhaben ab, als das Tier anschlug und suchte das Weite. Zurück blieb ein kleiner Schaden an der Eingangstür des Einfamilienwohnhauses. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls.

Radfahrer stürzt Thedinghausen. Schwere Kopfverletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in der Straße "Schloon" zugezogen. Der Thedinghauser stürzte ohne Fremdeinwirkung beim Durchfahren einer Schlammlache und kam so unglücklich zu Fall, dass er mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden musste.

Unbekannter schubst Kind - Polizei sucht Zeugen Lilienthal. Die Lilienthaler Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Vorfalles, der sich am Dienstagmittag, gegen 14.45 Uhr, in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes an der Ecke Hauptstraße/Klosterstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann schubste einen elfjährigen Jungen, so dass er zu Fall kam und sich Schürfwunden am Knie und Schmerzen im Fuß zuzog. Die Motivlage des Unbekannten ist unklar, er setzte seinen Weg anschließend fort. Die Mutter des Elfjährigen erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 04298/92000 entgegengenommen.

Polizei erwischt Fahrraddiebe Lilienthal. Noch in der Nähe des Tatortes in der Straße "Ahnwers Wiese" haben Polizeibeamte am Montagnachmittag zwei Fahrraddiebe festgenommen. Die beiden Männer, 33 und 41 Jahre alt, haben einschlägige Erkenntnisse und sind auch wegen Fahrraddiebstahls bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie streiten den Diebstahl ab, gelten aber aufgrund von Zeugenaussagen als dringend tatverdächtig. Gegen 15.20 Uhr, so hatten Zeugen es beobachtet, hatten die beiden aus verschlossenen Garagen insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Die Räder hatten die beiden Täter zum Zeitpunkt der Festnahme nicht mehr bei sich, konnten aber ebenfalls im Umfeld des Tatortes aufgefunden werden. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss, haben ihren Wohnsitz in Bremen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tankstelleneinbruch scheitert Ritterhude. Der Versuch von Unbekannten, in den Anbau eines Tankstellengebäudes in der Dorfstraße einzubrechen, ist in der Nacht zu Dienstag gescheitert. Die Täter versuchten, sich mit einem Kuhfuß gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, scheiterten aber aus unerfindlichen Gründen. Ihr Tatwerkzeug ließen sie am Ort zurück. Der Schaden hält sich in Grenzen. Die Polizei sucht nach etwaigen Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag in der Dorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Ritterhude (Telefon 04292/990760) oder Osterholz-Scharmbeck (Telefon 04791/3030) entgegen.

