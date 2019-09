Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Autofahrer verwechselt Gas- und Bremspedal - Hoher Schaden++Zusammenstoß fordert Leichtverletzten++Schlangenfund sorgt für Aufregung++Auseinandersetzung am Ritterhuder Bahnhof...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Autofahrer verwechselt Gas- und Bremspedal - Hoher Schaden Verden. Weil er beim Einparken seines Wagens Gas- und Bremspedal verwechselte, hat ein 56-jähriger Autofahrer aus Möchen am Mittwochnachmittag in der Max-Planck-Straße erheblichen Schaden angerichtet. Er schob gleich drei stehende Fahrzeuge ineinander. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich allerdings auf mehrere Tausend Euro.

Zusammenstoß fordert Leichtverletzten Achim. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat ein 23-jähriger Rennradfahrer am Mittwochmorgen leichte Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich gegen 09.20 Uhr an der Einmündung Obernstraße/Große Kirchstraße. Der 23-Jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Uphusen, als er von einem 28-jährigen Autofahrer aus Thedinghausen, der von der Großen Kirchstraße in Richtung Achim abbiegen wollte, übersehen wurde. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Schlangenfund sorgt für Aufregung Osterholz-Scharmbeck. Ein Schlangenfund in Pennigbüttel hat am späten Mittwochnachmittag für Aufregung gesorgt. Anwohner der Straße "Horster Feld" riefen die Polizei, die ein Foto der vermeintlichen Giftschlange an einen Tierarzt schickte. Der Tiermediziner konnte allerdings schnell Entwarnung geben: Es handelte sich um eine heimische Ringelnatter, die anschließend wieder ausgesetzt wurde.

Auseinandersetzung am Ritterhuder Bahnhof - 29-Jähriger von mehreren Männern traktiert Ritterhude. Nachdem er mit seinem Rucksack mutwillig die Scheibe einer Zugtür der Nordwestbahn beschädigt hat, ist ein 29-jähriger Bremer am Mittwochabend auf dem Ritterhuder Bahnhof von mehreren Männern so heftig attackiert worden, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Warum die Männer auf den 29-Jährigen eingeschlagen haben, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt gegen zwei 17 und 35 Jahre alte Männer wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung. Gegen das vermeintliche Opfer wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Polizeidienststellen in Ritterhude (Telefon 04292/990760) oder Osterholz-Scharmbeck (Telefon 04791/3070) entgegen.

Elfjährige beim Überqueren der B 74 erfasst Ritterhude. Beim Überqueren der Stader Landstraße (B 74) ist eine Elfjährige am Mittwochnachmittag von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die 45-jährige Fahrerin des Wagens, die in Richtung Bremen unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, weil die Elfjährige vorher nicht zu sehen war. Sie trat mit ihrem Fahrrad zwischen zwei im Stau stehenden Autos auf die Fahrbahn.

Motorradfahrerin übersehen - Ermittlungen gegen 62-jährigen Bremer Worpswede. Weil er beim Verlassen eines Grundstücks an der Hembergstraße eine junge Motorradfahrerin übersehen und zu Fall gebracht hat, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 62-jährigen Autofahrer aus Bremen eingeleitet. Die 22-jährige Motorradfahrerin aus Riede hatte durch eine Vollbremsung versucht, einen Zusammenstoß zu entgehen und war dabei gestürzt. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell