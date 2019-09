Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Hansalinie wieder frei - Polizei geht gegen unbelehrbare Fahrer vor++

Oyten (ots)

Fast 24 Stunden nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie (A 1) zwischen Posthausen und Oyten, bei dem am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Lkw-Fahrer getötet wurde (wir berichteten), konnte die Richtungsfahrbahn Hamburg - Bremen am Mittwochnachmittag wieder freigegeben werden. Bereits seit den frühen Morgenstunden war der Verkehr zumindest halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt worden. Unterdessen waren Spezialfirmen damit beschäftigt, die schwer ineinander verkeilten Lkw zu trennen und die Trümmer zu beseitigen. Als letztes wurde am Mittwochvormittag der mit rund 40 Tonnen Getreide beladene mittlere Lkw entladen und von der Fahrbahn gezogen. Inzwischen läuft der Verkehr auf der A 1 wieder reibungslos. Bei aller Tragik dürfte der Unfall für zwei Bus- und einen Lkw-Fahrer, die mit ihren vollbesetzten bzw. beladenen Fahrzeugen im Stau hinter der Unfallstelle standen, noch ein Nachspiel haben. Trotz gegenteiliger Weisung von Polizeibeamten, wendeten sie auf der Fahrbahn und fuhren zur Anschlussstelle Posthausen zurück. Die Beamten stoppten die Fahrer und leiteten Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein. Ihnen drohen nun empfindliche Bußgelder in Höhe von bis zu 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

