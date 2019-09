Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Klima-Demonstration verläuft reibungslos++

Verden (ots)

An einer Demonstration "Fridays for Future - Alle fürs Klima" haben sich am Freitagmorgen in Verden rund 800 Menschen beteiligt. Die Demonstration verlief friedlich und diszipliniert ab. Nach einem Treffen auf dem Bahnhofsvorplatz setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Kernstadt in Bewegung. Über Bahnhofstraße, Holzmarkt, Zollstraße, Lindhooper Straße, Nikolai- u. Andreaswall, Grüne Straße, Obere Straße, Nagelschmiedestraße und Große Straße ging es zum Rathausvorplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Dem eigentlich von Schülern organisierten Marsch schlossen sich spontan auch etliche Erwachsene an. Aus Dörverden kam eine Gruppe mit Fahrrädern hinzu. Trotz der Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich lief die Demonstration aus Sicht der Polizei äußerst diszipliniert ab. Ein Lob gilt den Teilnehmern aber auch den Autofahrern, die die Behinderungen mit Geduld ertrugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell