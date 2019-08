Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Unfall auf der L 264

Merzenich (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag auf der L 264 in Höhe Merzenich. Zwei Autofahrer wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 09:30 Uhr ging die Meldung bei Polizei und Rettungsdienst ein. Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen, einer der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Angaben der Unfallbeteiligten und der Zeugen stellte sich der Unfallhergang wie folgt dar: Ein 35-Jähriger aus dem Kreis Heinsberg war mit seinem Transporter auf der L 264 aus Richtung Niederzier in Fahrtrichtung Girbelsrath unterwegs. Nach seinen Angaben bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war, weil ein Fahrzeug von der Landstraße nach links in Richtung eines landwirtschaftlichen Gutes abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß mit den stehenden Autos zu verhindern, zog der Mann nach links. Hier stieß er dann mit dem Transporter eines entgegenkommenden 42-jährigen Mannes aus Rumänien zusammen.

Beide Fahrzeuge kamen daraufhin von der Fahrbahn ab. Der 42-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht selbständig verlassen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit RTW zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 24000 Euro. Beide Transporter mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 264 zwischen Merzenich und dem Abzweig B 264 komplett gesperrt.

