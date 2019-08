Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Jülicher Einfamilienhaus- Polizei bittet um Hilfe

Jülich (ots)

Am Montagabend wurden Polizeibeamte zu einem Einfamilienhaus in der Barbarastraße in Jülich gerufen. Die Bewohner des Hauses hatten aufgrund der Hitze die Jalousien an der rückwärtigen Seite des Hauses einige Tage heruntergelassen. Als sie diese gestern Abend aufzogen, stellten sie an einem doppelflügeligen Fenster massive Hebelspuren fest und kontaktierten die Polizei.

Erste wichtige Hinweise konnte ein Nachbar geben. Dieser war vergangenen Donnerstag von einem Paketboten darauf aufmerksam gemacht worden, dass auf dem benachbarten Grundstück gerade drei junge Frauen über das Gartentor geklettert waren und nun in Richtung Christinastraße liefen. Der Nachbar konnte seinen eigenen Angaben nach noch einen kurzen Blick auf die Frauen werfen, erkannte aber nur, dass eine der Damen blonde Haare hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstag, 22.08.2019, gegen 14.30 Uhr etwas Verdächtiges rund um die Barbara- und Christinastraße beobachtet haben und gegeben falls Hinweise auf die möglichen Täterinnen geben können.

Bitte melden Sie sich unter der 110 bei der Leitstelle der Polizei Düren.

