Polizei Düren

POL-DN: Hochwertiger Audi gestohlen

Vettweiß (ots)

- Am gestrigen Vormittag haben unbekannte Täter einen Audi gestohlen, der in der Kirchstraße in Kelz abgestellt war.

In der kurzen Zeitspanne zwischen Montag, 10:45 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, öffneten Diebe den Wagen auf bisher unbekannte Weise und entwendeten ihn. Der Besitzer gab an, den Wagen auf dem Parkstreifen der Kirchstraße abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen grauen Audi SQ5, an dem zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-GM 1 angebracht war.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Kirchstraße / Klosterstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell