Polizei Düren

POL-DN: Rollerdiebstahl verhindert

Düren (ots)

Ein Unbekannter machte sich am späten Sonntagabend an einem Roller zu schaffen. Als der Besitzer ihn ansprach, flüchtete er.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete der Besitzer des Motorrollers in der Oststraße wie eine männliche Person an dem Fahrzeug hantierte. Der Mann sprach den Unbekannten an, worauf dieser das Weite suchte. Eine Nachschau an dem Gefährt ergab, dass bereits Schrauben gelöst worden waren, vermutlich um ein Kurzschließen zu ermöglichen. Der flüchtige Fahrzeugdieb war circa 25 Jahre alt, 180 cm groß und hatte eine normale Statur. Er hatte dunkles, leicht lichtes Haar, das nach vorne gekämmt war. Er trug eine dunkle Hose, eine schwarze Weste und einen rechteckigen schwarz-grauen Rucksack.

Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

