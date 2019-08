Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl auf dem Pendlerparkplatz-Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es Dienstagmorgen auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahn 4 in Düren.

Kurz nach halb neun suchte ein 60-jähriger Geschäftsmann aus Köln den Pendlerparkplatz auf. Als er in einem Gebüsch seine Notdurft verrichtete, hörte er aus Richtung der abgestellten Fahrzeuge eine Alarmanlage. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, beugte sich gerade ein unbekannter Mann in das Innere. Dieser hatte zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen. Er entnahm vom Rücksitz eine Tasche samt Laptop und wollte flüchten. Der Kölner rannte dem Dieb hinterher und bekam die Tasche zu packen. Hieraus entwickelte sich eine Rangelei, bei der 60-Jährige stürzte. Ein weiterer auf dem Parkplatz befindlicher Mann bekam die Tat mit und rief, dass er die Polizei alarmieren würde. Hierdurch wurde der Täter möglicherweise verunsichert. Diese Gelegenheit nutzte der Kölner und bot dem Fremden statt des Laptops, auf dem sich wichtige Unterlagen befanden, einen Geldbetrag an. Der Unbekannte willigte ein, nahm die geringe Menge Bargeld und flüchtete. Möglicherweise befand sich auch noch ein Komplize in Tatortnähe, der Schmiere stand. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zur Beschreibung des Räubers konnte der 60-Jährige angeben, dass er etwa 180 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt war. Er hatte eine kräftige Statur, helle Haare und sprach Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Zur Tatzeit hatte er ein rotes Dreieckstuch bis über die Nase gezogen. Bekleidet war er mit einer langen, hellen Hose und einem weißen T-Shirt, das möglicherweise aufgrund des Gerangels zerrissen ist.

Die Polizei bittet nun den Mann, der sich zur Tatzeit ebenfalls auf dem Pendlerparkplatz befand und dem Geschädigten seine Hilfe anbot, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen. Wer sonst verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell