Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++700 Menschen demonstrieren friedlich in Worpswede++

Worpswede (ots)

Rund 700 Menschen beteiligten sich am Nachmittag in Worpswede an einem friedlichen Marsch im Zuge des globalen Klimastreiks "Fridays for Future". Die Abschlusskundgebung fand auf dem Albert-Reiners-Platz statt. Zuvor hatte sich der Demonstrationszug - streckenweise in zwei Gruppen aufgeteilt - durch den Ortskern bewegt und den Fahrzeugverkehr dadurch teilweise lahmgelegt. Beamte der örtlichen Polizeistation begleiteten das Geschehen, sicherten den Demonstrationszug ab und regelten den Verkehr. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell