Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Autofahrer übersieht Verkehrsinsel++

Blender (ots)

Erheblichen Ärger hat sich ein 31-jähriger Autofahrer aus Ottersberg eingehandelt, der am Sonntagmorgen beim Abbiegen in die Blender Hauptstraße eine Verkehrsinsel übersehen hat. Er touchierte die aufgestellte Beschilderung und verursachte dadurch nicht nur an seinem Auto einen Schaden. Statt sich um die Regulierung des von ihm verursachten Schadens zu kümmern, sammelte der 31-Jährige die Trümmer zusammen und setzte seine Fahrt fort. Anwohner beobachteten ihn dabei und verständigten die Polizei, die den Fahrer noch in der Nähe der Unfallstelle antreffen und zur Rede stellen konnten. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ist die Folge.

