Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgung über Rolltreppen

Lüdenscheid (ots)

Über die Rolltreppen des Stern-Centers verfolgte eine 48-jährige Lüdenscheiderin am Donnerstagnachmittag eine mutmaßliche Diebin.

Gegen 15 Uhr schaute sich die Lüdenscheiderin in einem Geschäft im Stern-Center Taschen an. Eine fremde Frau rückte ihr verdächtig nah auf die Pelle. Als die Unbekannte plötzlich weg ging, überprüfte die Lüdenscheiderin ihren Rucksack auf dem Rücken. Tatsächlich stand der Reißverschluss auf und die Geldbörse fehlte. Gemeinsam mit einer 56-jährigen Zeugin nahm sie die Verfolgung auf. Die sah, wie die Verfolgte eine Geldbörse auf der Rolltreppe wegwarf - offenbar weil sie bemerkt hatte, dass sie verfolgt wurde. Die Frauen sammelten das Portemonnaie ein, stellten die Verfolgte schließlich und riefen die Polizei. Die Frau leugnet den Diebstahl. Doch die Aufnahmen der Überwachungskamera des Ladens zeigten deutlich den Ablauf.

Allerdings war so gut wie keine Verständigung mit der Tatverdächtigen möglich, da sie kein Deutsch spricht. Es handelt sich um eine 20-jährige Bulgarin mit Wohnsitz in Offenbach. Sie wurde nach Feststellung der Personalien entlassen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an.

