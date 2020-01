Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug mit Wertkarten

Balve (ots)

Eine unbekannte Betrügerin ergaunerte am vergangenen Samstag Code-Nummern von Wertkarten. Sie rief in einer Drogerie an und fragte nach einer bestimmten Art von Karten, die "sofort" aus dem Verkehr gezogen werden müssten. Dabei wirkte sie offenbar so glaubhaft, dass die Mitarbeiterin Karten aktivierte und die Nummern am Telefon durchgab.

