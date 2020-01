Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Pkw-Fahrer übersieht Kreisverkehr 11.01.2020

Konstanz (ots)

Sachschaden von über 6.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagabend gegen 20.45 Uhr auf der K 6158. Ein 24-jähriger Autofahrer war von Rielasingen kommend unterwegs und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den Kreisverkehr. Er überfuhr diesen, beschädigte die Grünfläche und mehrere Verkehrszeichen. Die Bergung des Fahrzeugs, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, organisierte der 24-Jährige am Folgetag selbst.

