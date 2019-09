POL-FR: Schluchsee, L146/B500: Verkehrsunfall mit Motorrad nach Vorfahrtsverletzung

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter Motorradfahrer die L146 in Richtung B500. An der Einmündung auf die B500 wollte er in Richtung Altglashütten einbiegen. Die Vorfahrt ist hier durch Verkehrszeichen geregelt. Der Zweiradfahrer übersah jedoch einen auf der B500 fahrenden Pkw, welcher von Altglashütten in Richtung Schluchsee fuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision. Der Kradfahrer hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Im Pkw wurde niemand verletzt. Es entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

