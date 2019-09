Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Geldausgabeautomat in Weisweil aufgesprengt

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Emmendingen

Weisweil

Am 15.09.2019, kurz nach 05 Uhr, wurde in der Gemeinde Weisweil ein Geldausgabeautomat in der Hinterdorfstraße (L104) aufgesprengt.

Die Täter erbeuteten hierbei eine bislang noch unbekannte Summe Bargeld.

Vermutlich flüchteten sie nach der Tat in einem dunklen PKW in Richtung Wyhl.

Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Kriminaldauerdienst Freiburg, Tel. 0761/882-5777, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Es wird nachberichtet.

Oß/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell