POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall in Rheinfelden - Zeugenaufruf

Am Sonntag, 15.09.2019, gegen 02:30 Uhr, fuhr ein 26 Jahre alter PKW-Fahrer auf der Nollinger Straße im Stadtgebiet Rheinfelden vom Oberrheinplatz kommend in Richtung Nollingen. Hierbei kam er in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach links über die Gegenfahrbahn und einen Bordstein von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte das Fahrzeug mit 3 Betonpfeilern und einem Baustellengerüst.

Durch den Unfall wurde der Fahrer des PKW lebensgefährlich verletzt. Er und ein weiterer schwer verletzter Insasse (26 Jahre) wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Auch zwei weitere Insassen im Alter von 28 und 26 Jahren mussten schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Am PKW entstand Totalschaden.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter Tel. 07621/98000 melden.

