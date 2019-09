Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Fahrzeugwerkstatt in Weil am Rhein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich Landkreis: Lörrach

Weil am Rhein

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.09.19) wurde in Weil am Rhein, Alte Straße, in eine Werkstatt für Fahrzeugaufbereitung eingebrochen. Hierbei wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und so das Gebäude betreten. Im Inneren der Werkstatt wurden die Schränke geöffnet und mehrere Poliergeräte entwendet. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Alte Straße im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) zu melden.

