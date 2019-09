POL-FR: Mit PKW gegen Hauswand in Bötzingen - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Freiburg

Am 15.09.2019, gegen 03:20 Uhr, fuhr ein 26 Jahre alter PKW-Fahrer auf der L115 (Bergstraße) von Oberbergen nach Bötzingen. Am Ortseingang von Bötzingen überfuhr er vermutlich aufgrund Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde er nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einer Straßenlaterne, bevor er gegen eine Hauswand in der Bergstraße stieß.

Der Fahrer des PKW wurde schwer verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.

Am Haus mussten Sicherungsmaßnahmen durch das THW getroffen werden. Der Sachschaden an dem älteren Gebäude lässt sich derzeit noch nicht bezifffern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/9117-0, in Verbindung zu setzen.

