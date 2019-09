Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190910 - 965 Frankfurt-Preungesheim: Gemeinsame Pressemeldung zur Übung der Polizei und der Justiz in der JVA IV Frankfurt am 10.09.2019

Frankfurt (ots)

(ki) Heute findet eine gemeinsame Übung der Polizei und der Justiz in der JVA IV in Frankfurt Preungesheim, Obere Kreuzäckerstraße 6, statt. Die Übung beginnt etwa gegen 13.00 Uhr und dauert bis in die späten Nachmittagsstunden. Diese turnusmäßig stattfindenden gemeinsamen Übungen dienen der Überprüfung sowie Verbesserung der Kommunikationswege und der Zusammenarbeit. Aufgrund der anfahrenden Einsatzkräfte kann es zu kurzen vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Straßensperrungen oder Verkehrsableitungen sind nicht vorgesehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell