POL-F: 190909 - 961 Frankfurt-Rödelheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Mittag ereignete sich in der Guerickestraße ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person tödlich, eine schwer und drei leicht verletzt.

Gegen 13:00 Uhr stieß ein Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der 23-jährige Fahrer sowie die 59-jährige Beifahrerin wurden in der Folge in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die Beifahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Der Fahrer des Mercedes wurde schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich fünf Personen im Linienbus. Drei von ihnen wurden leicht verletzt.

Die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, in die auch ein Unfallsachverständiger eingebunden ist.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 11. Polizeirevier unter 069 / 755-11100 in Verbindung zu setzen.

