Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190909 - 958 Frankfurt-Ostend: Motorrad gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Sonntag (08.09.19) entwendeten Unbekannte in der Ostparkstraße ein Suzuki Motorrad.

Gestern Morgen erlebte ein 27-jähriger Frankfurter eine böse Überraschung, als er an die Stelle zurückkehrte, an der er sein Motorrad abgestellt hatte. Unbekannte hatten die Suzuki GSX-R, mit dem Kennzeichen F-I 529, in der Nacht offensichtlich gestohlen, denn von der Maschine fehlte jede Spur. Er hatte sie am Samstag, 07.09.19 gegen 20:00 Uhr dort geparkt. Nach dem Motorrad wird nun polizeilich gefahndet.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Frankfurt unter 069 / 755-52199 zu melden.

