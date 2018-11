POL-MFR: (1699) Brand auf Brauereigelände in Neunkirchen am Sand

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Heute Abend (17.11.2018) brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer auf dem Gelände einer Brauerei in Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) aus. Es entstand hoher Sachschaden. Personen kamen durch das Feuer glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegen 19:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Im Außenbereich einer Brauerei im Ortsteil Wolfshöhe brannten Bierfässer. Neben enormer Hitze kam es hierbei auch zu einer starken Rauchentwicklung, die kurzzeitig zu Sichtbehinderungen auf der nahegelegenen Autobahn A9 führte. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lauf a. d. Pegnitz, Neunkirchen a. S., Schnaittach, Speikern, Rollhofen und Kersbach konnten die Flammen letztlich unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Neben etwa 300 Bierfässern, beschädigte das Feuer sowohl Teile des angrenzenden Brauereigebäudes, als auch einen auf dem Gelände abgestellten Kastenwagen. Das genaue Ausmaß des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe jedoch im sechsstelligen Eurobereich liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Schwabach geführt. Noch am Abend nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken ihre Arbeit am Brandort auf. Die Staatsstraße 2241 zwischen Neunkirchen am Sand und Schnaittach musste bis etwa 21:20 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

