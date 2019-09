Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190816 - 963 Frankfurt-Heddernheim: 81-jährige wird Opfer eines Trickdiebs

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag erbeuteten Diebe mit dem "Handwerkertrick" im Pfortengartenweg mehrere tausend Euro.

Gegen 15:50 Uhr klingelte ein Mann bei der 81-jährigen Frankfurterin und gab sich als Wasserinstallateur aus, der beauftragt worden sei, Wartungen durchzuführen. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung und begann mit seinen angeblichen Arbeiten am Spülbecken. Die Rentnerin ließ ihn dabei keine Sekunde aus den Augen. Diesen Umstand wiederum nutzte ein Komplize des "Installateurs" aus, betrat unbemerkt die Wohnung und durchsuchte sie. Dabei stahl er mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine EC-Karte. Die Dame bemerkte den Diebstahl erst, nachdem auch der vermeintliche Handwerker bereits gegangen war.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß und dick. Brillenträger und mit schwarzer Jacke mit rotem Aufdruck bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell