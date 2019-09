Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190910 - 964 Frankfurt-Innenstadt: Nachtrag zur Meldung 943 - Belohnung ausgesetzt - Täterbeschreibungen liegen nun vor

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, kam es in der Nacht zum Sonntag, 18.08.2019, gegen 01:00 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 24-jähriger am nördlichen Mainufer von drei Männern zu Boden geschlagen und anschließend in den Main gestoßen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat in diesem Zusammenhang für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.

Im Rahmen der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten nun genauere Personenbeschreibungen von zwei der drei Täter erlangt werden.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, 170-175 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen und lange, blonde, zum Zopf gebundene Haare, Typ "Surferboy".

2. Täter: Männlich, 175-180 cm groß, osteuropäisches Aussehen und schmales Gesicht

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter 069 / 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell