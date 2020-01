Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Auto zerkratzt

Radolfzell (ots)

Der Eigentümer eines Pkw der Marke Skoda stellte am Sonntag fest, dass sein Fahrzeug auf beiden Seiten mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt worden war. Er hatte den Wagen im Zeitraum von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in Öhningen abgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit einer Fastnachtsveranstaltung am Samstag begangen wurde. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

