Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher kommen durchs Küchenfenster

Herdecke (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag brachen Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Buchenstraße ein. Sie drückten die Rolläden nach oben und hebelten das Küchenfenster auf. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten die Schränke und Schubläden. Was die Täter als Beute erlangten, ist bisher unklar.

