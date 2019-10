Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Rollerfahrer auf Milsper Straße gestürzt

Ennepetal (ots)

Am Mittwochabend fuhr ein 53-jähriger Ennepetaler mit seinem Roller auf der Milsper Straße in Richtung Wehrstraße. Beim Befahren der dort eingerichteten Baustelle geriet er mit den Reifen in die dortige Fräskante, verlor die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Andere Verkehrsteilnehmer kamen dem 53-jährigen zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

