Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unbekannte versuchen in Sanitätshaus einzubrechen

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 16.10 bis zum 23.10 kletterten Unbekannte über eine Mülltonne an das 1,80 m hohe Fenster eines Sanitätshauses an der Bahnhofstraße. Sie borten ein Loch in die Fensterscheibe und wurden vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört. Sie ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und flohen unerkannt.

