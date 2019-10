Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Wohnwagen gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde ein an der Ruhrallee abgestellter Wohnwagen gestohlen. Unbekannte stahlen den Wohnwagen der Marke Hobby von dem Gelände eines KFZ Betriebes. Zeugenaussagen berichten von einem grauen Jaguar mit britischem Kennzeichen, welcher am Montagabend an der Örtlichkeit auffällig langsam unterwegs gewesen sei. Ob das Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht, ist jedoch nicht gesichert.

