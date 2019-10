Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Busunfall auf der Wittener Straße

Sprockhövel (ots)

Am Montag, gegen 16:15 Uhr, geriet ein 47-jähriger Busfahrer aus Bochum nach rechts von der Wittener Straße ab und durchbrach mit dem Bus die Leitplanke und stieß gegen einen Baum. Der 47-Jährige fuhr mit dem Linienbus auf der Wittener Straße in Richtung Witten. Im Bereich einer Linkskurve kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall wurde der Fahrer eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät gerettet werden. Da schwere Verletzungen bei dem Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. In dem Bus wurden auch ein 14-Jähriger und ein 11 jähriger Fahrgast leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Wittener Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Nach den bisherigen Gesamtumständen sind gesundheitliche Gründe beim Fahrer für das Abkommen verantwortlich.

