Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Toyota kommt auf nasser Fahrbahn ins Schleudern

Ennepetal (ots)

Eine 20-jährige Frau aus Halver fuhr am Sonntag mit ihrem Toyota auf der Breckerfelder Straße in Richtung Ennepetal. In einer Linkskurve verlor sie bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen eine Schutzplanke und einen Baum und wurde auf ein Feld geschleudert. Durch den Aufprall verletzte sich die 20-Jährige schwer, der 22-jährige Beifahrer aus Schwelm wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

