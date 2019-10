Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Handtaschendieb flüchtet mit Beute

Ennepetal (ots)

Am Sonntag legte eine 63-jährige Gevelsbergerin, gegen 23:30 Uhr, an einer Bushaltestelle an der Voerder Straße ihre Handtasche auf die Sitzbank neben sich. Ein dunkel gekleideter Mann näherte sich ihr und fragte zunächst nach einer Zigarette. Er griff unerwartet nach der abgelegten Tasche und wollte damit flüchten. Die Gevelsbergerin schaffte es noch nach der Tasche zu greifen und sie festzuhalten. Daraufhin stieß der Mann die Frau zu Boden und flüchtete in Richtung Fußgängerzone. Die Frau blieb unverletzt. In der Tasche befand sich ein kleiner Bargeldbetrag und die Ausweispapiere der 63-Jährigen. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

