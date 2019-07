POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Boxberg: Fischdiebe in Boxberg

Bereits zum wiederholten Male wurden Fische aus einem Fischteich bei Boxberg gestohlen, jetzt wieder am letzten Wochenende. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus dem Fischteich, der zwischen der Aubstraße und Bobstadter Straße liegt, mindestens 30 kg Bach und Regenbogenforellen im Wert von zirka 420 Euro gefischt. Die Diebe mussten hierzu einen ca. zwei Meter hohen Maschendrahtzaun übersteigen, um auf das Gelände zu kommen. Die Täter wurden bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera aufgenommen. Hier sind zwei Männer erkennbar, der eine Mann, ist zirka 30 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart und ist zirka 180 Zentimeter groß. Der zweite Täter scheint auch zirka 25 Jahre alt zu sein, hat kurze helle, leicht wellige Haare, trägt keinen Bart, ist sehr schlank und ebenfalls zirka 180 Zentimeter groß. Beide Männer haben sich in osteuropäischer Sprache unterhalten. Aus diesem Teich wurden in den letzten Monaten schon mehrfach Fische gestohlen. Wer Hinweise auf die beiden Täter geben kann, soll sich an den Polizeiposten Lauda-Königshofen, unter der Telefonnummer 09343 62130, wenden.

Boxberg: Unterschätzte Geschwindigkeit

Offensichtlich unterschätzt hatte ein 73-jähriger BWM-Fahrer Mittwochmittag die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Anhängergespanns auf der Autobahn 81 bei Boxberg. Der 73-Jährige fuhr gegen 13.40 Uhr in Richtung Würzburg mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorrausfahrenden Pkw mit Anhänger auf. Der Anhänger schaukelte sich auf und riss sich vom Pkw los. Der BMW überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn zu liegen. Beide Insassen des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in das nächste Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen war für zirka 2 Stunden für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt. Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von mindestens 25.000 Euro.

Großrinderfeld: Unfall aus Unachtsamkeit.

Zu einem Unfall zwischen Pkw und Lkw kam es Dienstagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld. Ein 27-jähriger Mini-Fahrer überholte gegen 17.40 Uhr auf der linken Fahrspur, zwischen den Anschlussstellen Gerchsheim und Tauberbischofsheim, in Richtung Heilbronn einen Sattelzug. Offenbar aus Unachtsamkeit lenkte der 27-Jährige sein Fahrzeug zu weit nach rechts und fuhr mit seinem Mini gegen die linke Hinterachse des Lkw. Hierbei drehte sich der Mini und wurde mit dem linken Heck zwischen Lkw und dem Anhänger eingeklemmt. Der Mini-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in das nächste Krankenhaus. Sein Fahrzeug erlitt Totalschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Am Anhänger des Sattelzugs entstand ein Schaden von zirka 1.000 Euro.

Weikersheim: Essen auf Herd vergessen.

Über Notruf wurde der Feuerwehr am Mittwochnachmittag, gegen 18.00 Uhr, ein Brand in Weikersheim gemeldet. In der Königsbergstraße würde Rauch aus einer Wohnung kommen. Vor Ort musste die Feuerwehr die Türe eintreten um in die Wohnung zu kommen. Offensichtlich hatte der Wohnungseigentümer Essen in einer Pfanne auf dem Herd vergessen und seine Wohnung verlassen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Weikersheim, ein Rettungswagen und die Polizei.

