Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwerer Unfall mit Motorrad und Lkw

Bad Laasphe-Holzhausen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen (24.06.2019) auf der B 62 zwischen Leimstruth und Holzhausen gekommen. In einer Rechtskurve stürzte ein in Richtung Holzhausen fahrender Motorradfahrer (56 Jahre) und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 31-Jährigen, der trotz Notbremsung eine Kollision nicht verhindern konnte. Ein Rettungshubschrauber flog den Zweiradfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik aus. Der 31-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Zur Bewältigung der Unfallsituation richteten die Einsatzkräfte eine Vollsperrung der Fahrbahn ein.

