Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit zwischen Vater und Sohn eskalierte: Schüsse aus Gaspistole

Siegen (ots)

Am Samstagabend (22.06.2019) ist es bei einem Familienstreit in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ypernstraße zu Schussabgaben aus einer Gaspistole gekommen. Nach dem reichlichen Genuss von Alkohol stritt sich der 70-jährige Mieter zunächst verbal mit seinem 50-jährigen Sohn. Daraus erwuchs eine körperliche Auseinandersetzung, in der sich der Ältere einer Gaspistole bediente und mehrere Schüsse auf seinen Sohn abgab. Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen, welche ärztlich versorgt wurden. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Zusammenhang zu der an Fronleichnam (20.06.2019) geschehenen Tat am Fischbacherberg (Sonderpressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen vom 21.06.2019), bei der ein 47-jähriger Mann durch Messerstiche getötet wurde, besteht nicht.

