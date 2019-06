Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Berleburg (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, 10:20h, kam es in Bad Berleburg, Ortslage Dotzlar, zu einem Verkehrsunfall. Auf der L553 von Arfeld kommend in Richtung Dotzlar fahrend überholte ein 57-jähriger Motorradfahrer außerhalb der geschlossenen Ortschaft eine 55-jährige Pkw-Fahrerin. Während des Überholvorgangs bog die Pkw-Fahrerin links ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Kradfahrer eine Vollbremsung durch. Hierbei kam er zu Fall. Beim Aufprall auf die Straße verletzte er sich schwer. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu einem Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge kam es nicht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle, PHK Ralph Decker

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell