Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Siegen (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, 10:08h, kam es in Siegen, Ortsteil Geisweid, zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Geisweider Straße in Richtung Siegen. Sie beabsichtigte, nach links in die Bahnstraße abzubiegen. Ein 50-jähriger Motorradfahrer befuhr die Geisweider Straße in Richtung Kreuztal. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in erheblicher Höhe. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.

