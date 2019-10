Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Unfallfahrer Dank Zeugenhilfe ermittelt, Geschädigter wird noch gesucht

Coesfeld (ots)

Dank der Hinweise einer Zeugin hat die Polizei einen unfallflüchtigen Fahrer ermittelt. Gesucht wird allerdings noch der Geschädigte. Die Zeugin hatten am Mittwoch (16. Oktober, gegen 15.45 Uhr) beobachtet, wie ein Wagen, der auf der Borkener Straße in Richtung Merfeld fuhr, in Höhe des Dülmener Wildparks im Vorbeifahren einen geparkten Wagen (möglicherweise ein grüner Skoda) beschädigte. Die Spiegel stießen gegeneinander. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Wagens, dessen Fahrer Unfallflucht beging - und informierte die Polizei. Der Halter des beschädigten Wagens konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich im Verkehrskommissariat der Polizei zu melden: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell