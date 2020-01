Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch(-versuch)

Kierspe (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, in das Café an dem Supermarkt an der Friedrich-Ebertstraße einzubrechen. Sie brachen die Türklinke ab und versuchten, die Tür aufzuhebeln. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der oder die Täter kamen jedoch nicht in das Gebäude.

In der Nacht zum Mittwoch wurde am Drosselweg in eine private Werkstatt eingebrochen. Ein Unbekannter hatte das Vorhängeschloss der Tür zerstört und eine Kettensäge an sich genommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell