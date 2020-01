Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellerfenster aufgebrochen

Plettenberg (ots)

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag wurde ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Damaschkestraße aufgebrochen. Inwieweit der/die Tatverdächtigen den Keller betreten haben, kann bislang nicht abschließend beantwortete werden. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Eschen nimmt die Polizei in Plettenberg (Tel.: 9199-0) entgegen.

