Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Brand einer Gartenlaube

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) In der Nacht zu Samstag, gegen 02.20 Uhr, brannte eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie in der neuen Straße aus bislang unbekannten Gründen komplett nieder. Dem schnellen Eingreifen der FFW Bad Gandersheim ist es zu verdanken, dass ein Übergreifen des Feuers auf umstehende Lauben verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell