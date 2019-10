Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Düderode - Einbruch in leerstehendes Schulgebäude

Bad Gandersheim (ots)

Düderode - (rb) Im Tatzeitraum 04.10. - 06.10.2019, 14.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das leerstehende Gebäude der ehemaligen OS-Schule in der Grubenhagener Straße ein. Dazu wurde eine große Scheibe neben dem Haupteingang der Schule eingeworfen. Im Gebäude wurden sämtliche Räume betreten und Farbe verschüttet. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 entgegen.

