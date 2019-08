Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall

Sundern (ots)

Am Dienstag Nachmittag kam es auf der L685, In der Flamke, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hier stießen zwei Pkw frontal zusammen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden schwerst verletzt in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Für die Bergung der Personen musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät hinzugezogen werden. Für die ärztliche Versorgung wurden neben den Rettungskräften auch zwei Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Unfallursache ist bislang nicht zweifelsfrei bekannt. Die beiden Unfalbeteiligten stammen aus Korschenbroich (34 Jahre, männlich) und aus Sundern (37 Jahre, weiblich). Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bleibt die Landstraße zwischen Arnsberg und Sundern voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig abgeleitet. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird mit 50.000,-EUR angenommen. (Mo.)

