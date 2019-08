Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzer Pick-Up gesucht

Arnsberg (ots)

Am Freitagmorgen kam eine 22-jährige Frau aus Arnsberg mit ihrem Tretroller auf der Michaelstraße zu Fall. Zeugen beobachteten zuvor einen schwarzen Pick-Up mit dem Kennzeichenfragment HSK-ZA, welcher hinter der Frau fuhr und hupte. Kurz darauf überholte der Wagen die Frau und sie stürzte. Warum die Frau zu Fall kam ist unklar. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

