Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 89-jährige Frau überrascht Einbrecher

Arnsberg (ots)

Ein unbekannter Mann brach am Montagabend in der Werler Straße in die Wohnung einer 89-jährigen Frau aus Arnsberg ein. Um 21.20 Uhr kam die Frau zurück in ihre Wohnung und überraschte dort den Täter. Der Mann schubste die Frau und floh aus der Wohnung. Die Arnsbergerin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen wurden durch die Hilferufe auf die Dame aufmerksam, leisteten Hilfe und informierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht zurzeit nach einem etwa 20-jährigen Mann der sich zur Tatzeit im Bereich der Werler Straße aufgehalten hat. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis